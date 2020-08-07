Татарстан вошел в десятку туристических направлений, популярных у пользователей соцсетей

Татарстан вошел в десятку популярных туристических направлений у пользователей соцсетей. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Так, в тройку самых популярных мест отдыха у россиян вошли Крым, Краснодарский край и Турция. Следом идут Санкт-Петербург, Алтай и Великобритания соответственно.

Седьмое место по популярности у Карелии, восьмое место досталось Татарстану. Замкнули топ-10 популярных мест Калининградская область и Байкал. На 11—13-й строчках рейтинга расположились Дальний Восток, Золотое кольцо и Танзания. Камчатка и Абхазия замкнули перечень популярных у россиян стран, передает RT.

Ранее исследование показало, какие места для отдыха выбирают казанцы, планирующие отпуск в августе.