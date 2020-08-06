Аналитики назвали самые популярные у казанцев курорты России 2020 года

Фото: Евгений Лодянов / wikipedia.org

Топ-5 направлений отдыха казанцев, намеревающихся поехать в отпуск в августе: Сочи, Анапа, Алушта, Ялта и Геленджик, по данным исследования «Яндекс.Путешествий».

Шестое место занимает Севастополь, на седьмом месте не связанное с пляжным отдыхом направление — Санкт-Петербург, на восьмом месте — Москва, на девятом — Судак. Наконец, десятое место занимает Феодосия, крымский город на юго-восточном побережье Черного моря.

Аналитики сервиса сообщили, что у граждан восстанавливается интерес к туризму. «Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти наполовину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть», — прокомментировали они результаты исследования.

Ранее «Реальное время» сообщало, что туры на российские курорты оказались на треть дороже, чем в Турцию.

