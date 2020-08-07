«Рубин» прокомментировал информацию о травме Шатова

В казанском «Рубине» прокомментировали информацию о том, что новичок команды Олег Шатов получил травму и выбыл, предположительно, на две недели.

— Накануне Олег Шатов получил микроповреждение. Пока Олег работает в тренажерном зале по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время вернется в общую группу, — написано в официальной группе ФК «Рубин» во «ВКонтакте».



Отметим, что футболист не играл в единственном контрольном матче казанского клуба в межсезонье против «КАМАЗа» (1:1), а также пропустил последние тренировки команды Слуцкого. Игрок пополнил состав клуба на прошлой неделе.

Напомним, что «Рубин» проведет матч первого тура РПЛ против московского «Локомотива» во вторник, 11 августа, на «Ак Барс Арене». Начало встречи — в 20.00 мск.

