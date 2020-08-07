Источник: новичок «Рубина» Шатов получил травму и выбыл на две недели

Как сообщает KazanFirst, новичок казанского «Рубина» — полузащитник Олег Шатов не поможет команде в ближайших матчах. По информации источника, футболист получил травму на тренировке и выбыл, предположительно, на две недели.

Шатов не играл в единственном контрольном матче казанцев в межсезонье против «КАМАЗа» (1:1), а также пропустил последние тренировки команды Слуцкого.

Напомним, что игрок пополнил состав клуба на прошлой неделе. До этого он на протяжении семи лет выступал за питерский «Зенит». За последние пять сезонов Шатов получил 17 травм, уверяет издание.

«Рубин» проведет матч первого тура РПЛ против московского «Локомотива» во вторник, 11 августа, на «Ак Барс Арене» в 20.00 мск.