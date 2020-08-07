Следственный комитет России начал проверку после задержания в Белоруссии 33 россиян
Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием на территории Белоруссии 33 россиян.
Ведомство даст правовую оценку случившемуся после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений, передает RT сообщение СК РФ.
Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых они обсудили задержание 33 россиян на территории республики.
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