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Следственный комитет России начал проверку после задержания в Белоруссии 33 россиян

17:30, 07.08.2020
Следственный комитет России начал проверку после задержания в Белоруссии 33 россиян
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием на территории Белоруссии 33 россиян.

Ведомство даст правовую оценку случившемуся после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений, передает RT сообщение СК РФ.

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых они обсудили задержание 33 россиян на территории республики.

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