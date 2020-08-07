Следственный комитет России начал проверку после задержания в Белоруссии 33 россиян

Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием на территории Белоруссии 33 россиян.

Ведомство даст правовую оценку случившемуся после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений, передает RT сообщение СК РФ.

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых они обсудили задержание 33 россиян на территории республики.

