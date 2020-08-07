Африканская чума свиней у границ Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Самарской области на сегодняшний день зарегистрировано 52 случая африканской чумы свиней (АЧС), сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванова.



Он сообщил, что занос АЧС со стороны Самарской и Нижегородской областей представляют опасность для Татарстана. «Но между Татарстаном и Нижегородской областью есть Чувашская республика и Ульяновская область, что не вызывает больших опасений. А Самарская область находится непосредственно на границе с Татарстаном», — сказал он.

По словам руководителя управления, только с июня по август 2020 года в Самарской области выявили 40 случаев заболевания, в основном у домашних свиней. В Нижегородской области зарегистрировано шесть очагов, по три случая среди диких кабанов в личных хозяйствах. Иванов упомянул единственный метод борьбы с заболеванием: «Здесь у нас только один метод — полная депопуляция свиней в самом очаге и в пятикилометровой зоне вокруг очага. Поголовье свиней и свиноводческая продукция полностью изымаются и сжигаются. Сегодня это единственный метод борьбы с этим заболеванием», — уточнил Иванов.

Напомним, в феврале в соседнем регионе РТ так же нашли очаг АЧС.