Рядом с Татарстаном нашли новый очаг африканской чумы свиней

В соседнем с Татарстаном регионе, Самарской области, нашли новый очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ).

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Кошкинском районе Самарской области, где на территории охотхозяйства в январе от АЧС погибли шесть диких кабанов, в 11 населенных пунктах были уничтожены более 200 домашних животных. Еще один очаг АЧС нашли в Красноярском районе — на территории села Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи. По результатам лабораторных исследований у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса АЧС, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Напомним, в августе 2019 года африканская чума свиней (АЧС) в России была отмечена в восьми регионах. Среди них Нижегородская область.