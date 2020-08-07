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Татарстанский «Нэфис-биопродукт» потребовал от ижевской компании более 80 млн рублей

15:04, 07.08.2020
Татарстанский «Нэфис-биопродукт» потребовал от ижевской компании более 80 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана получил иск от АО «Нэфис-биопродукт» к ООО «ТД КЖК» из Ижевска. Сумма требований составляет более 82,5 млн рублей.

Заявление поступило в суд 6 августа, следует из материалов АС РТ. Подробностей пока нет. Рассмотрение иска не назначено.

Согласно открытым источникам, ТД КЖК зарегистрировано в июне 2016 года. Директором компании является Елена Иютина. Уставный капитал торгового дома составляет 10 тысяч рублей. Единственным владельцем указан Андрей Шатунов. Основным видом деятельности компании является «Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами».

«Нэфис-биопродукт» входит в группу «Нэфис» и производит пищевые продукты. Такие как растительное масло, майонез и кетчуп.

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