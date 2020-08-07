Уремович: «Думаю, Деспотович забьет много голов за «Рубин» в этом сезоне»

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович поделился ожиданиями от первого домашнего поединка в новом сезоне с московским «Локомотивом», а также мнением о новичке казанской команды Джордже Деспотовиче.



«Мы интенсивно тренировались последние пять-шесть дней, два дня было по две тренировки, потом по одной. Нам нужно хорошо подготовиться к первому матчу сезона. Думаю, физически мы подойдем в хорошем состоянии.

То, что я оказался в топе РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям, — это не только моя заслуга, мы играем командой, и мне помогали партнеры. Если бы я не играл здесь, думаю, такой статистики бы и не было. Спасибо команде, спасибо каждому игроку, который помогал мне на поле.

Что касается Джордже Деспотовича, он хороший парень и хороший нападающий. Думаю, он быстро привыкнет, адаптируется и сможет помочь нашей команде. Думаю, он забьет много в этом сезоне», — приводит слова хорватского футболиста пресс-служба «Рубина».

