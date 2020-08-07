За пять лет в Татарстан нужно привлечь более 2100 медиков

Помимо действующих программ строительства ФАПов на селе, капремонта поликлиник в городах, в Татарстане со следующего года начнет действовать федеральная программа Минздрава РФ развития и модернизации первичного звена, рассказал сегодня замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на встрече с медицинским сообществом общественного штаба поддержки кандидата в президенты РТ Рустама Минниханова.

Как сообщил замминистра, эта пятилетняя программа направлена на укрепление материально-технической базы, приобретение транспорта, капремонт, строительство учреждений и обеспечение кадрами.

«Эта программа определяет потребность в кадрах, целевой прием в вузы, ординатуру. По федеральной программе «Земский доктор» с этого года проиндексировали выплаты: до 1,5 млн рублей — врачу и до 750 тыс. рублей — фельдшеру, отметил Фатихов. Кроме того, в этом году также увеличили стоимость гранта, который предоставляется в республике, — 800 тысяч рублей на улучшение жилищных условий медиков, эта работа по соципотеке идет совместно с ГЖФ РТ, к программе привлекут дополнительно 125 человек», — пообещал замминистра.

Он сообщил, что укомплектованность медперсоналом в республике на уровне 75%. В течение 5 лет нужно привлечь более 2100 человек: по 350 человек ежегодно, помимо выбывших. Востребованы в последнее время стали инфекционисты. Кроме того, медучреждениям необходимы участковые педиатры, офтальмологи, наркологи, психиатры, реаниматологи.

Также спикер добавил, что в поликлиниках республики с августа возобновилась профилактическая работа, а также продолжат функционировать в районах Татарстана мобильные медицинские комплексы.