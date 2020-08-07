Диспансеризация в Татарстане будет проходить с противоэпидемическими мероприятиями

Фото: Алмаз Толеке (informburo.kz)

Во второй декаде августа большинство поликлиник вернется к вопросу возобновления диспансеризации. Диспансеризация в Татарстане будет проходить с противоэпидемическими мероприятиями. Администрации поликлиник должны предложить меры профилактики. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Спикер отметил необходимость проведения диспансеризации. При соблюдении всех профилактических мероприятий основной фактор, результирующий деятельность системы здравоохранения, — это снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

«Существовала проблема и до коронавируса, когда люди не могли найти на диспансеризацию время из-за работы. Сегодня лицам старше 40 лет предоставляется 1 выходной день на диспансеризацию — его обязан представить работодатель. Работник должен будет представить справку о том, что он действительно был в поликлинике. Это важно, и несмотря на коронавирус, это надо проводить. Нам сейчас надо переключиться на режим работы, когда мы должны наращивать объемы посещения поликлиники и делать всю профилактическую работу», — сказал он.

Ранее в Минздраве Татарстана рассказали, как лечат больных коронавирусом.

