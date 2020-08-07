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В вузах появятся ответственные за контроль температуры

11:22, 07.08.2020
В вузах появятся ответственные за контроль температуры
Фото: Реальное время

В вузах страны должны появиться ответственные лица, которые будут измерять температуру у студентов и преподавателей.

«В каждом деканате будет такое [ответственное] лицо. Фиксироваться результаты будут должны в журнале, это меры для того, чтобы можно было документально подтвердить проведение», — рассказала заместитель управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Каждую неделю Роспотребнадзор проверяет объекты, аналогично будут проверяться профилактические мероприятия в вузах.

Ранее в Минздраве рассказали, что диспансеризация должна проходить с противоэпидемическими мероприятиями.

Общество Татарстан

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