В вузах появятся ответственные за контроль температуры

Фото: Реальное время

В вузах страны должны появиться ответственные лица, которые будут измерять температуру у студентов и преподавателей.

«В каждом деканате будет такое [ответственное] лицо. Фиксироваться результаты будут должны в журнале, это меры для того, чтобы можно было документально подтвердить проведение», — рассказала заместитель управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Каждую неделю Роспотребнадзор проверяет объекты, аналогично будут проверяться профилактические мероприятия в вузах.

Ранее в Минздраве рассказали, что диспансеризация должна проходить с противоэпидемическими мероприятиями.

