В Челнах проходит чемпионат Татарстана по парусному спорту — видео

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В Набережных Челнах проходит чемпионат и первенство республики Татарстан по парусному спорту, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На старте — 61 лодка. В соревнованиях приняли участие молодые люди от 8 до 19 лет.

Стоит отметить, что в парусном спорте за первое место начисляются штрафные очки: у каждой группы есть дистанция, которую они должны пройти, и, придя первыми, спортсмены рискуют получить штрафное очко. То есть чем меньше штрафов, тем лучше.



В конце июля из Казани вышла парусная яхта Milonga с экипажем из трех человек под руководством 71-летнего мастера спорта Алмаза Алеева. Они планируют выйти в кругосветное путешествие на парусной яхте вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Кругосветка приурочена к 100-летию ТАССР: логотип события нанесен на парус, а над яхтой реет флаг Татарстана.

