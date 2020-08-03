В России готовят единую систему отзыва автомобилей с дефектом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ФГУП «НАМИ» разработало новый ГОСТ, регламентирующий порядок проведения отзыва автомобилей. Согласно проекту документа, отзывные кампании будут делиться на «зеленый», «желтый» и «красный» уровни опасности.

На сегодня при принятии решения об отзыве не учитывается оценка тяжести событий, пишут «Известия».

Если дефект автомобиля не представляет опасности для здоровья и жизни, то производитель будет проводить всю процедуру самостоятельно. Однако необходимо будет оповестить Росстандарт.

Если ведомство посчитает, что уровень риска на среднем уровне, то отзыв будет расцениваться как «добровольный с надзором».

Но если производитель не согласовывает с Росстандартом отзывные мероприятия либо отказывается их проводить, то возможно и объявление принудительного отзыва. Если уровень опасности дефекта окажется высоким, ведомство получит право приостановить продажи партии машин и объявить об их опасности через СМИ.