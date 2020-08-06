Чемпион мира по хоккею в Высокогорском районе и новая школа в Елабуге: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 6 августа

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин наградил сегодня выпускников школ, удостоенных медали «За особые успехи в учебе» по итогам выпускных экзаменов 2020 года, а также ребят, которые набрали более 90 баллов по ЕГЭ по отдельным предметам. Как и полагается, Нутфуллин не забыл о средствах индивидуальной защиты, а для фото с выпускниками специально надел маску.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин принял у себя двукратного чемпиона мира по хоккею, заслуженного мастера спорта России, бывшего защитника хоккейного клуба «Ак Барс» и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Евгения Медведева. Они вместе посетили не только хоккейную коробку, но и предприятия района.

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов ответил на вопросы своих подписчиков в «сторис». Многие из них касались возобновления учебы в школах с 1 сентября и благоустройства района.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин «прервал» почти недельное молчание в Instagram и рассказал подписчикам о новых объектах, построенных в Нижнекамском районе. Так, в селе Борок появилось здание, совмещающее в себе школу и детский сад, а в Сухарево достроили ФАП.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев показал, как строилась полилингвальная школа в Елабуге. Вчера Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии. Нуриев добавил, что на следующей неделе в Елабуге пройдет августовское совещание учителей РТ и полилингвальная школа уже готова принять первых гостей.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов продолжил отвечать на вопросы жителей своего района в Instagram. Помимо благодарностей и жалоб, подписчики начали предлагать свои идеи благоустройства района. Что конкретно предложил пользователь, остается пока загадкой, но некий «дизайн-код» уже рассматривает архитектурный отдел.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров не только поотвечал на вопросы подписчиков, но и обсудил с жителями села Старое Дрожжаное благоустройство центра поселения. Местные со всей серьезностью подошли к этому и на встрече разделились на группы и придумывали свой вариант, как может выглядеть центр села.



Татьяна Леухина