В Татарстане завершено строительство полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга»

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии построенной полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что школа расположена в 4-м микрорайоне в Елабуге. Ее площадь составила почти 25 тыс. кв. метров. В школе предусмотрены блоки для младших и старших классов, бассейн, библиотека, спортзал. На территории запроектированы спортивные и игровые площадки.

В школе дети будут изучать сразу три языка — русский, татарский и английский.

Ранее «Татинвестгражданпроект» опубликовал снимки со строительной площадки новой школы на улице Назипа Жиганова в Казани — многопрофильного лицея №187.

