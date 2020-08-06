Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает «Белта» слова главы республики.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Он попросил передать стране задержанных россиян, якобы служивших в ЧГК «Вагнер».

30 июля в Белоруссии возбудили уголовное дело после задержания 33 россиян, представителей частной военной компании «Вагнер». Их подозревают в подготовке теракта.

