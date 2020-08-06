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В правительстве России создадут комиссию по русскому языку

15:58, 06.08.2020
В правительстве России создадут комиссию по русскому языку
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ рассказал о создании правительственной комиссии по русскому языку. Об этом сообщается на сайте правительства.

Правкомиссии поручат разработку государственной языковой политики. Она же определит требования для словарей, справочников и грамматик, а также проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации.

«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире», — отметил Мишустин.

Также задачей комиссии станет повышение уровня подготовки специалистов, в особенности тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Ранее в Татарстане приступила к работе Комиссия по сохранению и развитию татарского языка.

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