«Салават Юлаев» сформировал тренерский штаб на новый сезон

Уфимский «Салават Юлаев» представил тренерский штаб команды на новый сезон. В него входят сразу шесть специалистов: главный тренер — финн Томи Лямся, тренеры Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Михаил Васильев, тренер вратарей Вадим Тарасов, а также финский тренер по физической подготовке Матиас Сарвела.

Напомним, что в это межсезонье в стане уфимцев произошла тренерская рокировка — главным стал Лямся, а в помощники был переведен Цулыгин. До этого Николай Леонидович успешно руководил командой на протяжении двух сезонов.

Михаил Васильев в прошлом году тренировал молодежную команду уфимцев «Толпар», а до этого работал тренером в нефтекамском «Торосе». Виктор Козлов играл за «Салават Юлаев» в сезонах 2009—2012, а с 2015 года работал в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга». Вадим Тарасов уже работал в уфимском клубе на позиции тренера вратарей четыре сезона (2013—2015, 2017—2019). В 2008 году в качестве голкипера «Салавата Юлаева» он становился чемпионом России. В минувшем сезоне работал с вратарями ХК «Сочи».

Напомним, что новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. Завтра, 7 августа, будет презентован календарь регулярного чемпионата.