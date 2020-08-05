КХЛ объявила дату презентации календаря на новый сезон

Континентальная хоккейная лига в своем официальном твиттер-аккаунте объявила дату презентации календаря на новый сезон.

Расписание будет обнародовано 7 августа, в пятницу, в 18.30 мск. Судя по количеству логотипов на специальном коллаже, в КХЛ все-таки решили не сокращать представительство команд — в новом сезоне примут участие 23 клуба. В прошлом году было 24 участника, однако еще весной стало известно, что «Адмирал» из Владивостока пропустит предстоящий сезон. Под вопросом было участие еще нескольких клубов, включая иностранные.

Напомним, что по нынешнему регламенту лиги календарь должен был быть презентован не позднее чем за 45 дней до первого матча, однако из-за пандемии коронавируса презентация расписания постоянно откладывалась. Предварительная дата старта турнира — 2 сентября.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что нижегородское «Торпедо» будет вновь переведено из Западной конференции в Восточную.



Прочитать о развитии ситуации с хоккейным календарем можно в материале «Реального времени».