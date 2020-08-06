Алина Загитова рассказала о самом незабываемом моменте во время самоизоляции

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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, чем занималась во время самоизоляции и какое событие в эти месяцы стало для нее самым ярким.

«...и еще сбылась моя давняя мечта — я получила права. Я училась водить машину в родном Ижевске, так как там не было такого жесткого карантина, как в Москве. Занималась в автошколе почти каждый день — два часа теории, три часа вождения. В этом плане для меня карантин прошел очень продуктивно, удалось сделать то, что давно задумывала», — поделилась Загитова.

Также фигуристка рассказала, какое событие в эти месяцы стало для нее самым ярким. В мае она отмечала 18-летие.

«А самым запоминающимся событием в этот период стало то, что мы, наконец, смогли все вместе справить дни рождения родителей. Дело в том, что у папы день рождения в последний день апреля, у мамы — в первых числах мая, у меня тоже в мае… Отметить все даты вместе нам не удавалось уже много-много лет. А сейчас каждый из нас смог получить внимание и заботу близких, было весело и душевно.

И еще мне было очень приятно, что в день своего 18-летия я получила телеграмму с поздравлением от президента страны. Это был самый неожиданный подарок для меня. Такое не забывается», — сказала Загитова.