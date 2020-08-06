Россиянам приходят СМС от Госдепа США с предложением о награде за информацию

Россиянам стали приходить СМС от Госдепартамента США с предложением получить за информацию о вмешательстве в американские выборы 10 млн долларов. В СМС также указывается ссылка на официальный русскоязычный twitter-аккаунт программы госдепа США «Вознаграждение за помощь правосудию».



Депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков, получивший одно из таких сообщений сначала на русском, а затем на английском языке с тем же содержанием, опубликовал скриншот в своем telegram-канале. Такие сообщения публиковали жители других российских городов в соцсетях, пишет Znak.com.

В сообщениях говорится: «США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн».

Ранее президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, назначенные на ноябрь. По его мнению, выбирать президента сейчас опасно.