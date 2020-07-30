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Трамп предложил перенести президентские выборы в США

16:24, 30.07.2020
Трамп предложил перенести президентские выборы в США
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, назначенные на ноябрь. По его мнению, выбирать президента сейчас опасно.

Также глава государства считает, что граждане «не смогут правильно, конфиденциально и безопасно голосовать», передает Daily Mail.

Заявление президента произошло сразу после неутешительных данных о падении американской экономики на треть.

Напомним, что российские власти решили проводить сентябрьский день голосования в растянутом режиме. Чтобы на избирательных участках не собиралась толпа, оно продлится не один день, а три.

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