Трамп предложил перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, назначенные на ноябрь. По его мнению, выбирать президента сейчас опасно.

Также глава государства считает, что граждане «не смогут правильно, конфиденциально и безопасно голосовать», передает Daily Mail.

Заявление президента произошло сразу после неутешительных данных о падении американской экономики на треть.

Напомним, что российские власти решили проводить сентябрьский день голосования в растянутом режиме. Чтобы на избирательных участках не собиралась толпа, оно продлится не один день, а три.