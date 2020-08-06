59 участников ЕГЭ сдают экзамен в дополнительные дни по состоянию здоровья

Фото: Реальное время

Во время экзаменов ЕГЭ в пункты проведения не допускался персонал и участники с признаками респираторных заболеваний. По состоянию здоровья не были допущены 3 участника и 60 сотрудников. Об этом рассказал сегодня министр образования и науки Рафис Бурганов.

По словам министра, 59 участников экзаменов досрочно завершили ЕГЭ по состоянию здоровья. Они сдают ЕГЭ в дополнительные дни.

Ранее министр образования и науки РТ Рафис Бурганов подвел итоги ЕГЭ 2020 в республике.

