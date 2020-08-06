Министр образования Татарстана подвел итоги ЕГЭ-2020

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов подвел итоги ЕГЭ 2020 в республике.



В 4-й четверти обучение школьников проводилось в дистанционном формате. ЕГЭ по базовой математике был отменен. Аттестат о среднем образовании получили 17 тысяч выпускников, об основном — более 37 тысяч.

На основном периоде сдачи ЕГЭ изменений в технологии проведения ЕГЭ не был. По словам министра, технологическая и организационная готовность обеспечена в полном объеме.

«На ЕГЭ использовалась технология печати материалов в аудитории и сканирование бланков ответов в штабе пункта проведения экзаменов. Все пункты были оборудованы металлорамками, видеонаблюдением, доставкой материалов занимается «РосИнкас». Обработка материалов, работа экспертных комиссий, рассмотрение апелляций осуществлялись в республиканском центре мониторинга качества образования. Был многоуровневый контроль как на федеральном уровне (онлайн-наблюдателями и федеральными экспертами), так и на республиканском», — рассказал Бурганов.

Напомним, что в понедельник стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Более 3,5 тыс. выпускников сдадут экзамены в это время, для них подготовили 402 экзаменационных пункта.

