Онколог усомнился в опасности КТ-исследований

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев выразил сомнения в том, что массовые компьютерные томографии для диагностики коронавируса могут вызвать рост числа заболеваний, вызванных радиацией.

Он подметил, что КТ грудной клетки, которое используется для скрининга COVID-19, — «это достаточно безопасная история».

Также Пылев подчеркнул, что здоровью медиков, работающих с такими аппаратами, ничего не угрожает, передает НСН.

Вчера Роспотребнадзор РФ предупредил о росте коллективной дозы облучения от КТ-исследований. По данным ведомства, коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь — март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза. Это может стать причиной заболеваний, вызванных радиацией.

