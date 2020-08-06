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В Татарстане выявлены 30 случаев коронавируса

10:16, 06.08.2020
В Татарстане выявлены 30 случаев коронавируса
Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса. Семеро пациентов госпитализированы, 23 лечатся дома. Выздоровели 24 человека.

Число заболевших с начала пандемии достигло 5 781.

Проведено за сутки 4 490 тестов ПЦР, всего — 478 903 теста. Под наблюдением остается 981 контактный, 39 — из-за рубежа, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Также за сутки зарегистрированы две новые смерти, «Реальное время» сообщало о них вчера вечером.

Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова.

Общество Татарстан

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