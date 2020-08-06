В Татарстане выявлены 30 случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса. Семеро пациентов госпитализированы, 23 лечатся дома. Выздоровели 24 человека.
Число заболевших с начала пандемии достигло 5 781.
Проведено за сутки 4 490 тестов ПЦР, всего — 478 903 теста. Под наблюдением остается 981 контактный, 39 — из-за рубежа, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Также за сутки зарегистрированы две новые смерти, «Реальное время» сообщало о них вчера вечером.
Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова.
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