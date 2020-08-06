Второй проблемный дом ЖК «Молодежный» в Казани достроит «Ак таш»

Фото: Марат Мугинов

Второй дом «фоновского» ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске в Казани будет достраивать «Ак таш». Об этом сообщается на сайте исполкома.

Финансирование достройки объекта проходит путем предоставления «Ак ташу» республиканского земельного участка площадью 28 тыс. кв. м в 33-м Военном городке. Квартиры будут сданы в черновой отделке.

Напомним, что работы в доме на 190 квартир возобновились осенью 2018 года. Часть из них выполнило ООО «ГК «СК Строй», достраивать объект продолжит «Ак таш».



Ранее сообщалось о планах сдать «Молодежный» и еще несколько «проблемных» домов в следующем году.

