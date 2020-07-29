Исполком Казани призвал «Ак таш» быстрее достраивать «фоновский» ЖК «Молодежный»

Первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов призвал компанию «Ак таш» ускорить работы во втором доме жилого комплекса «Молодежный» от «Фона». На сегодняшний день на стройплощадке объекта работают 97 специалистов. Тем не менее для завершения строительства требуется еще как минимум 50 рабочих. Об этом сказано на сайте мэрии Казани.



Нигматзянов на собрании пообщался с дольщиками и подчеркнул, что отставание от графика связано как раз с нехваткой специалистов. Также замруководителя исполкома отметил, что «Ак таш» строит ряд знаковых объектов для республики. На сегодня необходимо решить целый ряд вопросов.

В доме продолжаются работы по электрике. Для ускорения работ нужно задействовать около 10 человек, в то время как на участке работает только 4. Решается и вопрос с монтажом индивидуального теплового пункта (ИТП). Первый заместитель директора компании «Ак таш» Дмитрий Клыков сообщил о доставке лифтов 10 августа на стройплощадку, установке витражей и окон.

Осенью 2018 года работы на 190 квартир были возобновлены. За счет дольщиков часть из них выполнило ООО «ГК «СК Строй». Сейчас при участии республиканского фонда поддержки дольщиков строительство продолжает «Ак таш». Строительство ЖК «Молодежный» было начато в начале 2010-х и было приостановлено с связи с банкротством застройщика.

Ранее сообщалось о планах сдать «Молодежный» и еще несколько «проблемных» домов в следующем году.