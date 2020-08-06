Для студентов платных отделений предложили создать механизм распределения

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением ввести распределительную систему для студентов-платников, которые не могут платить за обучение.

По мнению Хамзаева, далеко не все могут оплатить обучение детей. При этом в период пандемии ситуация усугубилась с падением уровня доходов. Хамзаев предлагает рассмотреть механизм распределения для выпускников, которые при поступлении прошли на платное отделение, но не имеют возможности оплатить обучение. По договору, после окончания вуза они должны либо отработать по направлению, либо возместить затраты, передает RT.

Данная система позволит молодым людям получить высшее образование независимо от финансовых возможностей и восполнить нехватку специалистов.



Ранее Хамзаев выступил за взимание платы с прибыли продаж и алкоголя в пользу здравоохранения.

