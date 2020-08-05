В Казани реставрируют дом, в котором жил знаменитый архитектор Карл Мюфке — видео

Фото: скриншот

В Казани идет реставрация дома, в котором до 1912 года жил знаменитый архитектор Карл Мюфке. Здание в стиле модерн находится на улице Хади Атласи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Дом был построен 1896 году по проекту самого Мюфке. В здании до недавнего времени располагался филиал детского сада №283 Вахитовского района. Сейчас особняк является объектом культурного наследия регионального значения.



Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что здание имеет много тайников. Один из них уже нашли, остальные ищут в процессе реставрационных работ.

Объект ждет реставрация всех интерьеров, подлинных элементов, рассказал Гущин.



Реставрация особняка началась в начале июля.

