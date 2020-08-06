В Казани пройдет детская барахолка

В Казани в субботу, 8 августа, на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») пройдет детская барахолка.

Ребята могут принести для продажи и обмена игрушки, настольные игры, одежду, наборы для творчества. Все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

Количество участников барахолки не должно превышать 25 человек. Мероприятие начнется ориентировочно в 11.00.

Чтобы занять место для продажи или обмена вещей, нужно зарегистрироваться и прийти в парк за полчаса до начала. Для участников будут подготовлены небольшие тумбы, где можно разместить товары, сообщила Дирекция парков и скверов.

В конце сентября в Казани откроется Open Space Market. Ярмарка будет работать по адресу Оренбургский тракт, 8 с 11.00 до 22.00.

