В Казани в сентябре откроется Open Space Market

В конце сентября в Казани откроется Open Space Market. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «Казанской ярмарки». Ярмарка будет работать по адресу Оренбургский тракт 8, ее время работы увеличилось — с 11.00 до 22.00.



Участники будут располагаться в третьем павильоне, рядом во дворе будет организован фуд-корт. Для того чтобы стать участником, нужно направить заявку до 7 сентября. Прием заявок назначен на 26—27 сентября. Участие в ярмарке можно принимать один-два дня.

В заявке необходимо указать даты участия, название и описание бренда, имя, номер телефона и город, добавить ссылку на аккаунт в соцсетях. Также необходимо приложить к письму фотографии ассортимента. Гостям Татарстана могут предоставить проживание в хостеле.

В начале июня сообщалось, что Казань увеличила количество площадок под ярмарки, некоторые будут работать каждый день.

