Завтра выйдет выпуск «КраСава» о тайных делах Газизова и Заремы Салиховой в «Спартаке»

Фото: spartakworld

Блогер Евгений Савин на своей странице в Twitter анонсировал новый выпуск своей передачи «КраСава» на YouTube. Однако вскоре бывший футболист удалил запись.

«Соскучились? Завтра новый видос на канале «КраСава». Расскажем, что вытворяют в «Спартаке» Зарема и Газизов за спиной у Федуна», — было написано в твите КраСавы.

Напомним, Шамиль Газизов сменил на посту генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Зарему Салихову называют тайной женой владельца красно-белых Леонида Федуна. По некоторой информации именно она выступила протектором Газизова и настояла на приглашении специалиста в московский клуб. Ранее Салихова и Газизов были знакомы в Уфе, когда последняя работала моделью.