Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета России

Президент России Владимир Путин отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Все они написали рапорты об уходе по собственному желанию.



По данным РБК, в отставку ушел генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, который руководил Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте. С 2015 года он был заместителем руководителя управления, а в 2018 году возглавил его.

Свой пост оставил генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководивший следственным управлением СКР по Иркутской области с 2013 года. Также уволился генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко — глава управления СКР по Краснодарскому краю.

