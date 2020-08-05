В прокуратуре Татарстана дали советы, что делать, если с карты списали деньги

Прокуратура Татарстана дала несколько советов, что делать, если с банковской карты списали деньги.

В первую очередь правоохранители посоветовали убедиться, что списание средств с карты не было совершено владельцем ранее. Например, при совершении покупки с использованием банковской карты деньги иногда не списываются сразу, а только блокируются на счете. Бывают случаи, когда с даты покупки до даты списания проходит более длительное время, иногда до двух-трех недель, а иногда СМС-сообщения о проведенных операциях по техническим причинам приходят с задержкой в несколько часов, что также может вызвать беспокойство.

Если списание денег с карты без вашего ведома все таки произошло, то следует немедленно позвонить в контакт-центр банка. Как отметили в прокуратуре РТ, по закону уведомить банк в случае утраты карты или ее использования без согласия владельца нужно не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления об операциях.

Оператор контакт-центра может попросить выполнить владельца карты ряд действий. Правоохранители советуют следовать всем инструкциям сотрудника банка и не отказываться от блокировки банковской карты, так как это исключит риск других несанкционированных операций.

Если владелец карты подозревает, что с его карты совершались противоправные операции, то в этом случае нужно обратиться в любое отделение полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» ст.159.3 УК РФ.

Также в банк следует предоставить заявление о несогласии с произведенными операциями. Документ можно составить по форме, предоставленной банком, или в свободной форме. Иногда банк может попросить приложить к заявлению дополнительные документы. Например, постановление о возбуждении уголовного дела.

Иногда списание денег с карты происходит из-за технических сбоев: операция может задвоиться, если при оплате вами покупки с карты списались две одинаковые суммы в адрес одного и того же продавца или при осуществлении покупки терминал выдал чек об ошибке/отмене операции, но деньги все-таки списались. В этом случае к заявлению нужно приложить имеющиеся у вас чеки.

После всего этого владельцу карты нужно будет дождаться результатов рассмотрения банком претензии. Она рассматривается не более 30 дней со дня ее получения, а при осуществлении международных операций — не более 60 дней.

Также если деньги списаны с карты по вине банка, то владелец карты может обратиться в суд с требованием к банку о выплате процентов за неправомерное удержание денежных средств помимо процентов за пользование денежными средствами на банковском счете, предусмотренных договором, передает мэрия Казани.

В начале июля пенсионерка из Набережных Челнов, поверив телефонным мошенникам, лишилась более 700 тыс. рублей, которые лежали у нее на карте.