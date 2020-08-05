ФК «Уфа» представил новую игровую форму с рисунком Уральских гор

Футбольный клуб «Уфа» презентовал новую игровую форму на чемпионат 2020/21. Как сообщает пресс-служба команды, основным комплектом на новый сезон станет форма фиолетового цвета, так как это цвет «подчеркивает уверенность, движение вперед, твердый характер и башкирское упорство». Гостевым вариантом станет белый комплект формы, мятные и черные цвета — резервными.

— Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия — один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир — это все наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру. Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух, — написано в сообщении на официальном сайте.

Дизайн новой формы разработала уфимская компания, а производством занимался постоянный партнер уфимцев JOMA.

Отметим, что новый сезон станет юбилейным для ФК «Уфа» — клуб существует уже 10 лет. В предыдущем чемпионате подопечные Вадима Евсеева заняли девятое место в РПЛ.