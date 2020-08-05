В Бейрут вылетели два самолета МЧС России со спасателями и психологами

Фото: wikipedia.org / Sergey Kustov

В ливанский Бейрут с подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетели два самолета МЧС России — Sukhoi Superjet 100 и Ил-76.

Транспортный самолет Ил-76 оснащен аэромобильным госпиталем, рассчитанным на 50 мест. Также в нем может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять койко-мест, пишет «РИА Новости».

На самолете Sukhoi Superjet отправились 10 человек личного состава, 19 специалистов «Центроспаса», два ведомственных психолога, передает информагентство.

Всего в Бейрут направят пять самолетов МЧС РФ для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва. На борту будут находиться врачи, спасатели Цетроспаса, специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Правительство Ливана объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели после взрыва.

