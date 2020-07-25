На самоизоляции в Татарстане продолжают оставаться психоневрологические интернаты

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На самоизоляции в Татарстане продолжают оставаться психоневрологические интернаты. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, шесть психоневрологических интернатов находятся в закрытом режиме с 27 апреля. Всего с начала пандемии в закрытый режим работы перешли 44 учреждения. В их числе дома-интернаты, семь детских приютов, три центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, передает «Татар-Информ».

Сотрудники этих учреждений работали круглосуточно по две недели, не покидая рабочие места.

