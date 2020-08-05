Из Казани возобновляются маршруты в Соль-Илецк

В Татарстане возобновили маршрут Казань — Соль-Илецк.

Первый рейс с автовокзала «Столичный» в Казани стартует 7 августа в 17.30. В дальнейшем автобусы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета составляет 1 744 рубля, время в пути займет в среднем 12 часов, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.



В начале июля открылся новый автобусный маршрут из Казани в Москву.