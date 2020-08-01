В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске прошла очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Люди собрались на площади имени Ленина, а после с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города. По данным городской администрации, участие в нынешней акции приняли 3,5 тыс. человек

Кроме того, немногочисленные акции в поддержку Фургала прошли в субботу также в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке, передает ТАСС.

Митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.

В четверг депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. В случае, если этот закон примут, врио края Михаил Дегтярев не сможет баллотироваться на пост губернатора.

