КНИТУ-КХТИ увеличил количество бюджетных мест

Фото: Максим Платонов

В этом году прием на бюджетные места в КНИТУ увеличился. Приказ подписан 31 июля министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. В рамках контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры университету выделено 149 дополнительных мест, сообщается на сайте КНИТУ.



Больше всего мест университет получил по направлению «Химическая технология» — 53 места, 17 мест отдано «Промышленной экологии и биотехнологии», 12 — «Управлению в технических системах». Девять мест получило направление «Технологические машины и оборудование», еще пять мест выделено по направлению «Биотехнические системы и технологии». Отмечается, что данные направления являются для института ведущими.

10 мест выделено по направлениям «Социальная работа» и «Конфликтология», пять мест — на направление «Политические науки и регионоведение». Также дополнительные места выделены по направлениям «Ядерная энергетика и теплофизика», «Техносферная безопасность» и «Взрывное дело».

Еще 21 мая президент РФ Владимир Путин заявил о предстоящем выделении вузам бюджетных мест в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что КФУ получил 180 дополнительных бюджетных мест.