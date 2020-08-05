Казанцы будут чаще ездить по платным дорогам, если проезд станет дешевле

Опрос «Росгосстрах Банка» показал, что 54% автовладельцев Казани готовы чаще ездить по платным дорогам при условии стоимости разового проезда не более 100 рублей. До 500 рублей готовы тратить 15%, до 1 000 рублей — лишь 3%. Однако при условии повышенной комфортности казанцы готовы потратить на поездку по платной трассе до 1 500 рублей — 21%, выше 1 500 рублей — 7%.



Пользуются платными трассами ежедневно лишь 14% автовладельцев Казани. Несколько раз в неделю — 11%, несколько раз в месяц — 7%, один раз в месяц — 26%. Большая часть казанцев пользуются платными дорогами несколько раз в год — 42%.

43% казанских автомобилистов не удовлетворены качеством российских дорог. Также 30% водителей недовольны большим количеством камер фиксации нарушений, 28% недовольны пробками и светофорами, скоростными ограничениями недовольны 12% опрошенных. По этим причинам казанцы готовы ездить по платным трассам чаще, однако стоимость является решающим фактором при выборе маршрута.

В июльском опросе приняли участие 1 507 респондентов в возрасте старше 18 лет из городов по всей России с населением 100 тысяч и больше. Метод сбора данных — анкеты с самозаполнением, онлайн-опрос.

Напомним, ранее премьер-министр России поручил обеспечить новую трассу Москва — Казань качественной мобильной связью.

