Премьер-министр России поручил обеспечить новую трассу Москва — Казань качественной мобильной связью

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания 10 в Елабуге поручил обеспечить новую федеральную трассу М-12 Москва — Казань качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой. Она должна появиться к моменту ввода в эксплуатацию дороги.

Конкурсы по определению подрядчиков на проектирование и строительство трасс должны быть завершены до 10 сентября. До 1 ноября Минтранс, Росавтодор и «Автодор» обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории трассы. Также Росавтодор и Росреестр должны обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12, говорится на сайте правительства России.



Напомним, ранее «Автодор» объявил тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань. Их общая стоимость оценивается в 500 млрд рублей. В целом протяжённость дороги составит более 700 км.

