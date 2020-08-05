7 августа в Татарстане спустят на воду первое в России пассажирское судно на СПГ

В Татарстане спустят на воду пассажирское прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ», работающее на сжиженном природном газе. Торжественная церемония состоится 7 августа на территории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.



Пассажирское судно «Чайка-СПГ» спроектировано Зеленодольским проектно-конструкторским бюро и заложено в феврале 2020 года. Это первое пассажирское судно на сжиженном природном газе с использованием отечественных комплектующих. Оно имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами. Планируется, что теплоход будет осуществлять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Его длина составляет 58,8 м, ширина — 10,8 м. Теплоход вмещает до 176 пассажиров.

Также в этот день заложат два серийных противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок». Они предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ России при решении задач охраны и защиты государственной границы России.

Напомним, «Чайку» хотели спустить на воду еще в мае.