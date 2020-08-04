Замруководителя Роспотребнадзора выразила мнение относительно казанцев, не носящих маски

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о собственных наблюдениях во время поездки в общественном транспорте в Казани.



Авдонина рассказала, как проехалась в троллейбусе, в котором ехали 28 человек.

«В маске и перчатках сидела я одна. У четверых была маска под подбородком, остальные прекрасно себя чувствовали, сидя рядом друг с другом. Причем в троллейбусе двое кашляли. Видимо, это все те, кто ждет вторую волну, и, видимо, для них она желательна», — поделилась Авдонина своими размышлениями.

Спикер напомнила, что маски и перчатки в общественных местах остаются обязательными. Также как и мытье рук, антисептики, социальное дистанцирование.

«Если наши жители будут их исполнять, то у нас и количество случаев будет на стабильном уровне, и второй волны не будет», — подытожила Авдонина.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич выступил за ужесточение наказания за нарушение масочно-перчаточного режима.

