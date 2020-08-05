Осенью в Татарстане планируется привить порядка 2,2 млн человек от гриппа

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что информация о новых штаммах гриппа подталкивает к тому, чтобы активизировать вакцинацию. В осеннюю прививочную кампанию в Татарстане планируется привить порядка 2,2 млн человек от гриппа.

«Мы каждый год слышим о появлении новых штаммов гриппа. С учетом этого готовится вакцина, чтобы мы наработали коллективный иммунитет», — сказал он.

Вчера Роспотребнадзор заявил, что осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные. По словам главы ведомства Анны Поповой, россияне пока не прививались от этих штаммов.