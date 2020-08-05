Сергей Рыжиков: «Если мой путь снова окажется связан с «Рубином», то я буду счастлив»

Бывший вратарь казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков на днях стал игроком «Тамбова». В интервью «Чемпионату» футболист рассказал, что еще планирует поиграть, и высказался о возможной предстоящей тренерской карьере:



— Тренером меня пока никуда не зовут. Видимо, все в курсе, что я хочу еще поиграть. У меня есть тренерская категория «А» — она позволяет работать главным тренером в ПФЛ и помощником тренера в ФНЛ и РПЛ. Буду ли я работать тренером? Тут ведь как. Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. Посмотрим, что получится. Российский футбол не так прост. Работа тренером — это вообще как пиджак. Не успел надеть, а уже нужно снимать. Неблагодарная работа, но, надеюсь, сложится.

В любой команде хотел бы оказаться. Хоть вторая лига. У всех свой путь. Если мой путь окажется снова связан с «Рубином», то я буду счастлив. Если нет, значит, так распорядилась судьба. Команд много, хотя понятно, что «Рубин» навсегда в моем сердце. Клуб, который сделал из меня того Рыжикова, которого знают, — рассказал вратарь.

Напомним, что 39-летний Рыжиков покинул казанский «Рубин» в 2018 году и стал основным вратарем самарских «Крыльев Советов», за которые провел в общей сложности 43 игры. Зимой основным голкипером самарцев стал Евгений Фролов, Рыжиков отправился в запас. В июле «Крылья» объявили о том, что Сергей покидает клуб в связи с истечением срока контракта. В сентябре этого года вратарю исполнится 40 лет.

Большое интервью Рыжикова «Реальному времени» можно прочитать здесь.

