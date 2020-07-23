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Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»

14:08, 23.07.2020
Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»
Фото: vk.com/fckssamara

Российский вратарь Сергей Рыжиков больше не будет выступать за «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

«Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает «Крылья» в связи с окончанием срока контракта», — говорится в сообщении.

Рыжиков выступал за «Крылья Советов» с 2018 года и провел за клуб в общей сложности 43 игры.

Ранее голкипер самарцев вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Сергея Овчинникова. Теперь он уступает по этому показателю только голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

Отметим, что значительную часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине».

СпортФутбол Татарстан
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