Жителям Татарстана грозит уголовное наказание за рыбалку на Свияге

В Татарстане будут судить двух рыбаков, которые ловили рыбу в местах нереста на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

53-летнего и 56-летнего жителей Зеленодольского района задержали 6 мая во время рыбалки с использованием сети в заливе реки Свияги. Они успели поймать шесть рыб, причиненный ущерб оценен в 9610 рублей.

Вину мужчины полностью признали, они находятся под подпиской о невыезде.



Ранее в Татарстане осудили двух жителей Удмуртии, которые устроили рыбалку на особо охраняемой территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан».

